В 2026-м этап в Барселоне станет Гран При Каталонии?

В предстоящий уик-энд в Мадриде пройдут показательные выступления Williams, на которых Карлос Сайнс будет пилотировать машину 2023 года, а также своё мастерство на импровизированной трассе продемонстрируют испанские гонщики молодёжных серий.

Строящаяся трасса MadRing станет очередным современным проектом, реализованном при безоговорочной поддержке Liberty Media, когда промоутеры готовы платить огромные деньги за право принимать гонку Формулы 1. Кроме того, комплекс IFEMA находится на территории столицы Испании, где нет проблем с транспортной доступностью, рядом станции метро и пригородных поездов, да и международный аэропорт расположен относительно недалеко.

Договорённости с FOM гарантируют хозяевам MadRing, что этап чемпионата мира на их трассе будет проходить в течение 10 лет, до 2035 года. При этом контракт Барселоны заканчивается только в следующем году, однако организаторы гонки в Мадриде уже открыто называют её Гран При Испании.

Процитируем текст, появившийся сегодня на страницах газеты Marca, которая, кстати, издаётся в испанской столице: «Если страна в 2026-м примет два этапа Формулы 1, это же будет чудесно. Давайте воздержимся от взаимной критики и начнём друг друга хвалить. Будем надеяться, что гонку в Мадриде ждёт успех, а также есть надежда, что то же самое ждёт и Барселону.

Скоро мы узнаем даты обеих гонок. Предположительно Гран При Каталонии может стать первой гонкой календаря, которая будет проходить в Европе, т.е. она заменит этап в Имоле. А гонка в испанской столице пройдёт 13 сентября, когда будет уже не так жарко…»

10 июня соберётся Всемирный совет FIA по автоспорту, который должен утвердить предварительный календарь чемпионата мира на следующий сезон, и тогда мы узнаем, как будут называться этапы в 2026 году и их даты. Но похоже, Испания, а не Италия примет два Гран При, а начиная с 2027 года, вероятно, возобновится практика ротации гонок. Предположительно, этапы на каталонском кольце и бельгийской трассе в Спа будут чередоваться – но это ещё не точно.

Текст на страницах Marca заканчивается такими словами: «Впрочем, всё возможно, если выложить на стол достаточное количество денег. Не проще ли договориться, чем воевать?»

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