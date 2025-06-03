Ролан Гаррос. Алькарас обыграл Пола в четвертьфинале и продлил свою победную серию

Карлос Алькарас вышел в полуфинал на Открытом чемпионате Франции



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Томми Пол (США, 12) 6:0, 6:1, 6:4

Испанский теннисист выиграл пятый из семи сыгранных матчей против Пола, в том числе четвертый подряд. Алькарас одержал 11-ю победу подряд на грунте. Перед выступлением в Париже он стал чемпионом на “Мастерсе” в Риме.

Карлос третий сезон подряд вышел в полуфинал на Ролан Гаррос и в целом проведет седьмой матч на данной стадии соревнований уровня Grand Slam. Предыдущий раз испанец играл в полуфинале “мэйджора” в июле прошлого года на Уимблдоне, где выиграл титул.

22-летний Алькарас – третий самый молодой теннисист, который смог три раза подряд дойти до полуфинала на Ролан Гаррос, после Матса Виландера и Рафаэля Надаля. Также Карлос – самый юный игрок с 2008 года (Рафаэль Надаль), который сыграет уже седьмой полуфинал на турнирах Grand Slam.

Следующим соперником испанца будет Лоренцо Музетти, с которым он уже встречался семь раз и одержал шесть побед. В этом году Алькарас обыграл итальянца в решающем матче на “Мастерсе” в Монте-Карло и полуфинале турнира в Риме.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua