Амир ХАН: «Реванш Усик – Дюбуа? Его сбили с ног и причинили боль»

Getty Images/Global Images Ukraine. Амир Хан

Бывший чемпион мира Амир Хан поделился мыслями о реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Дюбуа? Учитывая последние несколько побед, которые он одержал, и нокаут против Энтони Джошуа, его уверенность будет на месте, он сейчас верит в себя. Дюбуа – моложе, он свежее, он сможет гораздо больше дать и показать, и поскольку он сейчас хороший боец, знаете почему? Потому что, когда он дрался в первый раз, он на самом деле не был известным именем, когда дрался с Усиком и поймал его этим ударом в корпус, он знал, что может причинить ему боль, он думал, что это был настоящий удар в корпус, который сбил Усика с ног», — сказал Хан.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua