Гуанчжоу. Марченко за два часа проиграл свой стартовый матч и потерпел четвертое поражение подряд

Вторая ракетка Украины Илья Марченко не смог выиграть свой стартовый матч на «челленджере» в Китае

Гуанчжоу, Китай • 29 апреля-5 мая • хард • $82,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Илья Марченко (Украина) — Алекс Болт (Австралия) 4:6, 6:4, 1:6

Илья Марченко сыграл против австралийца второй раз за месяц — в начале апреля украинец одержал победу на старте турнира в Пусане. В сегодняшнем матче Марченко девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки, сделал один брейк и проиграл три гейма на своей подаче. Поединок продолжался два часа игрового времени.

Илья Марченко потерпел четвертое поражение подряд (всего 11-е в 15-ти сыгранных матчах в этом году) и продолжит выступление на турнире в парном разряде, где заявлен вместе с Денисом Евсеевым из Казахстана.

btu.org.ua