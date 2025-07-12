Лицензированный букмекер betking стал премиум-партнером ФК «Александрия»

Футбольный клуб «Александрия», занявший второе место в чемпионате Украины, подписал соглашение о премиум-партнёрстве с лицензированным букмекером betking, входящим в группу King Group.



Контракт вступил в силу с 1 июля 2025 года и предполагает всестороннюю поддержку клуба в сезоне 2025/26. Сотрудничество охватывает как маркетинговую и социальную активность, так и интеграцию бренда betking в спортивное, цифровое и фан-пространство команды.

По условиям соглашения логотип betking появится на игровой форме футболистов, на домашнем стадионе, а также в клубных медиа и информационных кампаниях.

“Мы верим в силу спорта, его способность вдохновлять и объединять. Сотрудничество с ФК “Александрия” – это наш вклад в развитие украинского футбола и поддержку команды с характером и преданными болельщиками”, – прокомментировал директор betking Павел Журило.

Исполнительный директор ФК «Александрия» Дмитрий Китаев отметил стратегическое значение нового партнёрства:

“Для нас это не просто соглашение, а альянс с компанией, разделяющей наши ценности. Мы гордимся тем, что стали первым украинским клубом, подписавшим партнёрство с betking. Это сотрудничество укрепит связь с болельщиками и поможет реализовать амбициозные цели”.

betking – лицензированный букмекер, входящий в King Group и осуществляющий деятельность в соответствии с законодательством Украины. betking предлагает широкий спектр услуг в сфере спортивного беттинга и онлайн-развлечений, сосредотачиваясь на инновационности, прозрачности и принципах ответственной игры.

betking активно способствует развитию спорта в Украине: поддерживает профессиональные команды, реализует партнерские проекты и внедряет инициативы, ориентированные на болельщиков и спортивное сообщество.

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