Мадрид. Гауфф разгромила Рус и встретится с Ястремской в третьем круге

На турнире WTA 1000 в Испании проходят матчи второго круга

Мадрид, Испания • 23 апреля — 4 мая • грунт • $8,770,480

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Виктория Азаренко (-, 23) — Татьяна Мария (Германия) 6:3, 6:1

Сара Соррибес Тормо (Испания) — Элина Свитолина (Украина, 16) 6:3, 7:5

Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 11) — Сара Эррани (Италия, Q) 6:3, 6:2

Эмма Наварро (США, 19) — Надя Подороска (Аргентина, Alt) 6:2, 6:1

Коко Гауфф (США, 3) — Аранча Рус (Нидерланды) 6:0, 6:0

Даяна Ястремская (Украина, 31) — Эмилиана Аранго (Колумбия, Q) 0:6, 7:5, 6:4

Мэдисон Кис (США, 18) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния, SR) 7:6(3), 7:6(6)

Людмила Самсонова (-, 15) — Наоми Осака (Япония, SR) 6:2, 4:6, 7:5

Коко Гауфф третий год подряд успешно стартовала на турнире в Мадриде. Её лучший результат — третий круг два предыдущих сезона. За выход в четвёртый раунд американка поспорит с Даяной Ястремской, с которой ещё ни разу не играла. Для украинской теннисистки это будет восьмой матч против соперницы из топ-5 рейтинга. В предыдущих семи она одержала три победы, предыдущая из которых была в феврале 2022 года над Барборой Крейчиковой в Дубае.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua