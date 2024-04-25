Тренер Эвертона раскрыл детали повреждения Николенко.

<img title="Тренер Эвертона вскрыл детали повреждения Николенко" src="/wp-content/uploads/2024/04/3b7e1cef633e1d06dc10806614e606be.jpg" alt="Тренер Эвертона вскрыл детали повреждения Мыколка

br /> Фото: Getty Images

Главный тренер Эвертона Шон Дайч заявил, что украинский защитник команды Виталий Миколенко повредил лодыжку.

Слово английского специалиста приводит Liverpool World.

«Завтра будем знать больше, но он выдержал первый тайм, дай Бог ему здоровья. Кстати, это лодыжка, но больше мы узнаем только завтра», — сказал Дайч.

Ранее спортивный врач Дмитрий Бабелюк сообщил, что Миколенко повредил латеральную группу связок, восстановление займет от 2 до 6 недель.

Напомним, Миколенко травмировался в матче 34 тура чемпионата Англии против Ливерпуля. В этом поединке Эвертон одержал свою первую домашнюю победу над Ливерпулем с 17 октября 2010 года.

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