Кристиан Хорнер: Лоусону не гарантировано место

Резервный гонщик Red Bull Лиам Лоусон уже намекал, что уйдёт из команды, если не получит контракт с RB или Red Bull Racing на 2025 год. На прошлом этапе в Шанхае Кристиан Хорнер заявил, что не может гарантировать Лиаму место за рулём одной из машин.

«Лиам Лоусон талантливый гонщик, поэтому вполне естественно, что сейчас он ждёт свою возможность, – рассказал Кристиан Хорнер. – Однако заранее не предопределено и не гарантировано, когда он получит место, и получит ли он место в принципе.

Мы отдаём приоритет тем гонщикам, которые сейчас пилотируют наши машины. Посмотрим, как в дальнейшем всё сложится».

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