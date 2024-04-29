Стала известна причина ссоры между Салахом и Клоппом

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Во время матча 35-го тура английской Премьер-лиги между "Вест Хэмом" и "Ливерпулем" (2:2) произошёл словесный конфликт между вингером гостей Мохаммедом Салахом и тренером Юргеном Клоппом. Перепалка случилась перед выходом египтянина на замену на 82-й минуте.

О причинах недопонимания между двумя главными лицами мерсисайдцев рассказал The Sun.

"Клопп очень много внимания уделяет взаимодействию со своими запасными игроками перед тем, как они выйдут на поле.

Мо был явно раздражен тем, что он не попал в основной состав, и был не в лучшем настроении. Юрген, в то же время, был недоволен его поведением.

Игрокам дали небольшой отдых после матча, они снова встретятся во вторник. Есть надежда, что к тому времени напряженность утихнет", — рассказали источники издания.