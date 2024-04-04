Не исключено, что Тео Пуршер прощупывает почву в IndyCar

Тео Пуршер, в прошлом году выигравший титул в Формуле 2, а в этом сезоне выступающий в японской серии Super Formula, вчера прилетел в Индианаполис, и французская пресса рассуждает о возможных причинах его визита в США.

Во-первых, сезон Пуршер начал весьма неважно. На первом этапе, проходившем, кстати, в Сузуке, он выбыл из борьбы уже в первой части квалификации, а в гонке занял далёкое 18-е место. Напомним, что год назад Лиам Лоусон свою дебютную гонку в Super Formula выиграл и по итогам сезона стал вице-чемпионом.

Во-вторых, именно сейчас может появиться вакансия в IndyCar, причём в Arrow McLaren. Дэвид Малукас, гонщик этой команды, уже пропустил два первых этапа сезона, поскольку сломал руку упав с горного велосипеда, и его заменял Каллум Айлотт, вице-чемпион Ф2 2020 года.

Но британец не сможет выйти на старт третьего этапа американской серии, который пройдёт 21 апреля на калифорнийской трассе в Лонг-Бич, поскольку в этот уик-энд должен пилотировать гиперкар Porsche 963 команды Jota в «6 часах Имолы» в WEC. В теории Пуршер мог прилететь в Индианаполис, чтобы провести переговоры с Arrow McLaren, хотя пока это лишь предположения.

Также есть вакансия в Dale Coyne Racing, поскольку у одного из её гонщиков был контракт лишь на два первых этапа сезона, и эта команда будет работать на тестах в Индианаполисе 10 и 11 апреля, готовясь к традиционной гонке Indy 500, запланированной на последнее воскресенье мая. В отличие от Arrow McLaren, на чьих машинах стоят силовые установки Chevrolet, Dale Coyne Racing сотрудничает с Honda, а гоночный симулятор американского подразделения японской компании находится именно в столице штата Индиана.

Возможны и иные сценарии, поскольку пара команд второго эшелона IndyCar изначально собирались участвовать только в Indy 500, но теперь не исключают, что могут включить в свою программу и гонки на трассах дорожного типа, и тут опыт Пуршера вполне может пригодиться.

Наконец, есть и ещё одна версия: в январе мы рассказывали об интересе к IndyCar со стороны Prema Racing, и командировка Тео в США может объясняться этими планами итальянской команды. Почему бы ей не заключить предварительные договорённости с действующим чемпионом Формулы 2 о возможном сотрудничестве с расчётом на 2025 год?

В общем, предположений много, а какое из них подтвердится, или будет названа иная причина, побудившая Пуршера пересечь океан, покажет будущее.

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