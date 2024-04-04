Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
5 апреля, пятница
02.00 мск. «Вашингтон» — «Питтсбург»
02.00. «Каролина» — «Бостон»
02.00. «Коламбус» — «Айлендерс»
02.00. «Монреаль» — «Тампа-Бэй»
02.00. «Оттава» — «Флорида»
03.00. «Виннипег» — «Калгари»
03.00. «Миннесота» — «Колорадо»
03.00. «Нэшвилл» — «Сент-Луис»
05.30. «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24
Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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