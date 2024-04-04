Тренер Уайлдера – о бое с Чжаном: «Очень опасный, но выигрышный бой»

boxing-social.com. Деонтей Уайлдер и Чжан Чжилей

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO), рассказал о предстоящем поединке между его бойцом и Чжаном Чжилеем (26-2-1, 21 KO), о своей уверенности в Уайлдере, несмотря на неудачное выступление в последнем бою.

Уайлдер потерпел поражение в нетитульном поединке впервые за свою, когда его деклассировал Джозеф Паркер (35-3, 23 KO), что лишило Уайлдера шансов на чемпионский бой. После этого Паркер снова взялся за дело, отобрав у Чжана временный титул WBO в супертяжелом весе.

Теперь, похоже, два неудачника боев с Паркером встретятся друг с другом в андеркарте вечера бокса Matchroom против Queensbury.

«Это очень опасный бой, но в то же время выигрышный. После того, как мы выступили в прошлый раз, мы знаем, что шансы против нас.

Мы знаем, что думает большинство людей, но когда Деонтей в деле, когда он дисциплинирован и следует игровым планам, он по-прежнему остается лучшим супертяжеловесом в мире. Я не теряю веры в него, это был просто неудачный бой, я видел, как такое бывает у лучших из них.

Чжан опасен, но мне нравится этот бой, потому что большой Чжан – это тот, кто заставляет вас быть начеку и заставляет вас оставаться неуловимым. Чжан – большой парень, он может ударить, но мы знаем, что мы должны сделать, чтобы справиться с ним очень аккуратно.

Это будет очень тонкая работа. Что мне действительно нравится в этом поединке, так это то, насколько опасен Чжан. Очень опасный соперник сделает Деонтея еще лучше», – сказал Скотт.

Анонс андеркарда Matchroom против Queensbury будет сделан 15 апреля.

sport.ua