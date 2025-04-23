Стелла: Борьба с Хэмилтоном стоила Норрису подиума

Ландо Норрис финишировал четвёртым в Джидде, всего секунду проиграв Шарлю Леклеру. Руководитель команды McLaren Андреа Стелла считает, что если бы Ландо не потерял три круга, которые ему потребовались на обгон Льюиса Хэмилтона в первой половине гонки, то он смог бы финишировать на подиуме.

Андреа Стелла: «Для финиша на подиуме Ландо не должен был терять время позади Льюиса. Но Льюис Хэмилтон – это Льюис Хэмилтон. Он отлично знает, как бороться на трассе, и на протяжении нескольких кругов контратаковал Ландо и возвращал позицию. Я считаю, что это стоило нам времени, которого, в конечном счёте, не хватило, чтобы попытаться обогнать Леклера.

Но в то же время, Леклер и Ferrari оказались очень быстры, так что их первый подиум в сезоне вполне заслужен, учитывая их темп, особенно в конце первого отрезка. Это было весьма впечатляюще – мы не думали, что так можно атаковать на шинах Medium. С другой стороны, это придало нам уверенность, что финальный отрезок гонки Ландо проведёт сильно. Так и получилось.

У шин не возникло серьёзной деградации, что позволило Ландо обогнать Джорджа Расселла. В целом, потерянное время за Хэмилтоном и высокий темп Леклера привели к тому, что Ландо не смог подняться на подиум.

Но он отлично отыгрался и заработал важные очки в чемпионате. Кроме того, такая гонка важна для морального духа Ландо».

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