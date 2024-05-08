Ландо Норрис: Я продолжаю улыбаться!

В воскресенье в Майами Ландо Норрис одержал первую победу в карьере. Сегодня, несколько дней спустя, гонщик McLaren опубликовал эмоциональное сообщение в социальных сетях, в котором признался, что до сих пор с трудом верит в произошедшее.

Ландо Норрис: «Действительно, это были самые безумные дни в моей жизни. Всё ещё не знаю, что сказать, но я с детства об этом мечтал.

Я буквально не переставал улыбаться с 33-го круга. Столько усилий было вложено, чтобы добиться такого результата, и, наконец, это всё окупилось.

Поддержка моей команды, болельщиков McLaren, других гонщиков и многих-многих людей. Я ценю каждое слово и люблю вас всех.

И после всего этого мы только начинаем… И да, я продолжаю улыбаться!

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