Рафаэль Надаль: «Все матчи сегодня для меня тяжелые, сложные и более непредсказуемые, чем раньше, особенно на грунте»

Испанский теннисист пообщался с прессой накануне своего старта на Мастерсе в Риме

— Просто интересно, как прошедшая неделя прошла для вас в плане тренировок и удалось ли достичь дальнейшего прогресса после хороших шагов, сделанных в Мадриде.

— Да, я провел несколько дней дома, а в субботу приехал сюда. Последние несколько дней я смог более-менее хорошо потренироваться. Я очень рад, что буду играть в Риме. Это турнир, с которым у меня связано много незабываемых воспоминаний. Да, посмотрим, что будет, идем дальше день за днем. Почти моя третья неделя подряд в туре, третий турнир. Такого не было уже очень давно. Это хорошая новость. Посмотрим. Мне нужно продолжать изучать, как я смогу играть каждый день… Но да, я счастлив, что сейчас чувствую себя вот так.

— Возможно, вы в последний раз здесь, в Риме. Что для вас значит этот турнир и игра в Италии?

— Что ж, играть здесь — это всегда отличное ощущение. Зрители здесь очень страстные. Я не могу передать все эмоции, которые я испытал на этом турнире, на этом корте. Удивительные матчи с Гильермо Корией, с Роджером Федерером в первые два сезона, когда я играл здесь. Потом мне удалось многого добиться на этом турнире, не так ли? Этот турнир — это часть истории нашего вида спорта, он очень традиционный и важный. Да, я взволнован и чувствую, что мне повезло сыграть здесь снова на этом этапе моей карьеры. Я мотивирован насчет завтра и вообще насчет всего турнира.

— Как вы можете оценить свой прогресс с точки зрения тенниса и вашей физической формы с момента возвращения в Барселону и сейчас?

— Что ж, это такое дело, что не каждый день ты чувствуешь себя одинаково. Это не такая линия (постоянно вверх), а немного такая (вверх и вниз). Даже после Барселоны у меня были тяжелые моменты в Мадриде. Даже здесь, в первый день. Но в общей картине линия идет вверх, без сомнения. Так что да, я счастлив быть сегодня там, где я есть, потому что месяц назад для меня было почти невозможно подумать, что я смогу играть в Барселоне, потом в Мадриде, а сейчас здесь, в Риме. Что-то происходит, это правда. Я смог принять вызов, принять то, что в некоторых моментах я не смог додавить так, как хотел. Делая всё должным образом и стараясь избегать многих рисков в плане чрезмерного давления, я смог продолжать двигаться вперёд. Мадрид стал для меня хорошим испытанием, ведь я играл, кажется, два дня подряд, один матч продолжительностью более трех часов. Чувствую себя я лучше, с точки зрения тенниса тоже. Почему бы и нет? Я здесь, чтобы попробовать все, что в моих силах. Завтра будет старт соревнований. Все матчи сегодня для меня тяжелые, сложные и более непредсказуемые, чем раньше, особенно на грунте. Я принимаю эту роль. Я принимаю этот вызов. Я радуюсь тому, что я смогу играть, если буду продолжать работать должным образом и мое тело позволит мне.

— Имея опыт, который вы имеете с точки зрения лет в туре и травм, что вы думаете о травмах у лидеров, у очень молодых игроков, как Синнер, как Алькарас? Есть ли у вас какие-то идеи о том, что могло бы быть решением? Возможно, играть один большой турнир каждый месяц, как в Формуле-1 или…

— Травмы были всегда. Это правда. Я понимаю, что для вас, ребята, то, что Янник не играет здесь, является ужасной новостью, особенно учитывая то, как он играет в этом году. Но мы можем говорить об этом часами, потому что, в конце концов, мы говорим об этом уже много лет. Теперь, когда Карлос и Янник не играют здесь, разговор снова на повестке дня. Ничего не изменилось. Просто стечение обстоятельств, что двое лучших игроков мира сегодня травмированы. Так что разговор гораздо глубже, что сегодня лучшие игроки мира не могут сыграть в Риме. Если мы хотим поговорить о том, почему люди получают травмы, я скажу вам очень четко: когда вы истощаете свое тело до предела, вы получаете травму в конце. Когда игра становится все быстрее и быстрее, и быстрее, и быстрее, и быстрее, вы получаете травму. Когда вы играете большую часть года на хардовых кортах, а это покрытие более жесткое для тела, вы получаете травмы. Это простой ответ.

В первом круге «Мастерса» в Риме Рафаэль Надаль сыграет против «квалифаера» Зизу Бергса из Бельгии.

btu.org.ua