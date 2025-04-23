Лейкерс без Лэня обыграли Миннесоту в плей-офф НБА

Лос-Анджелес сравнял счет в серии первого раунда

В ночь на 23 апреля состоялись три противостояния 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лос-Анджелес Лейкерс без участия украинского центрового Алексея Лэня победил Миннесоту Тимбервулвз — 94:85. Благодаря данному триумфу, Лейкерс сравняли счет в серии (1-1).

В свою очередь, продолжили победное шествие Индиана Пэйсерс (2-0 в серии с Милуоки Бакс) и Оклахома-Сити Тандер (2-0 в серии с Мемфис Гриззлис).

НБА. Плей-офф. 1/8 финала

Индиана Пэйсерз — Милуоки Бакс — 123:115 (40:30, 28:30, 31:27, 24:28)

Счет в серии — 2:0

Оклахома-Сити Тандер — Мемфис Гриззлис — 118:99 (32:17, 38:35, 20:27, 28:20)

Счет в серии — 2:0

Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота Тимбервулвз — 94:85 (34:15, 24:28, 23:22, 13:20)

Счет в серии — 1:1

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