Киев-Баскет победил Нико-Баскет, БК Запорожье обыграл Черкасских Мавп в Суперлиге Favbet-2025/26

Первые победы киевлян и запорожцев в регулярном чемпионате

Киев-Баскет обыграл Нико-Баскет в Суперлиге Favbet-2025/26 — 84:76. В Черкассах БК Запорожье победил Черкасских Мавп — 77:68.

В матче в Киеве долгое время была равная борьба. Команде Дмитрия Забирченко удалось в третьей четверти оторваться на 11 очков, чего далее хватило для победы. Лучшим игроком встречи стал разыгрывающий Егор Сушкин, на счету которого 27 очков, 6 передач и 4 подбора.

В Черкассах Мавпы активнее начали поединок. Гости ответили рывком во второй четверти, выиграв ее с перевесом в 12 очков. Далее гости сохранили перевес до конца встречи. Самым результативным во встрече стал Илья Лищина (21 очко), у Мавп дабл-дабл оформил Лев Кошеватский (16 очков + 10 передач).

Мавпы потерпели два поражения на старте сезона, Нико-Баскет провел первую свою игру. У Киев-Баскета и Запорожья — по одной победе.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Нико-Баскет — 84:76 (15:15, 23:22, 27:17, 19:22)

Киев-Баскет: Бублик (17 + 5 перехватов), Сушкин (27 + 6 передач), Клевзуник (16), Мочалов (3), Сандул (4 + 12 подборов), Романица (8), Малич (3), Колаволе (2), Карпюк (2 + 6 подборов), Смитюх (2)

Нико-Баскет: Зайцев (10 + 5 перехватов), Сафонов (10 + 5 передач), Митирич (6), Лихой (4), Володин (3), Лукьян (14 + 5 передач), Гарбар (11 + 6 подборов), Кабанов (8), Неамцу (4), Грищук (4), Стуров (2 + 7 подборов)

Черкасские Мавпы — Запорожье — 68:77 (19:16, 12:24, 15:18, 22:19)

Черкасские Мавпы: Марченко (6), Холод (11+5 подборов), Пирогов (13), Агафонов (8+12 подборов), Кошеватский (16+7 подборов + 10 передач + 4 перехвата); Дидиамака (7), Гемлин (7)

Запорожье: Лищина (21+6 подборов), Мэтьюз (11+6 подборов + 6 передач), Эйса (15+7 подборов), Ловингс (12+5 подборов), Буц (4+10 подборов), Величко (11), Климанов (2), Киктев (1)

