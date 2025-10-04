35 очков Кендрика Томпсона не спасли гостей

Прикарпатье-Говерла на своей площадке обыграла Старый Луцк в Суперлиге Favbet-2025/26 — 92:84.

Ивано-франковцы имели подавляющее преимущество в первой половине встречи. Команда Виктора Бугры достигла перевеса +26 очков во второй четверти. Однако, гости провели ударную третью четверть, и даже сравняли счет на время в последней 10-минутке. Хозяева вернулись в игру и дожали соперников в концовке.

MVP встречи стал Илья Кабацюра, на счету которого 20 очков и 8 подборов. У гостей результативный матч провел Кендрик Томпсон, который набрал 35 очков.

Обе команды провели свой первый матч в регулярном сезоне. В следующей игре Прикарпатье-Говерла встретится с БК Ровно, а Старый Луцк сыграет с Киев-Баскетом. Оба матча пройдут 11 октября.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Прикарпатье-Говерла – Старый Луцк – 92:84 (28:13, 23:14, 16:33, 25:24)

Прикарпатье-Говерла: Кузнецов (6), Старцев (6+7 передач), Кабацюра (20+8 подборов + 3 передачи), Дроздов (11), Морозов (14+14 подборов), Рид (23+5 передач), Иванов (9+4 подбора), Чугунов (3+3 подбора)

Старый Луцк: П.Горобченко (19 + 6 подборов), Томпсон (35), Дюпин (11), Михайлов (2), Лесик (8); Третьяк (1), Николайчук (2+7 подборов), Тимощук (3), Товкач (3)

Источник