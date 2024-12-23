Оклахома-Сити и Карузо продлили контракт на четыре года и 81 млн долларов

Тандер сохранили в составе чемпиона НБА-2020

Оклахома-Сити Тандер и защитник Алекс Карузо договорились о продлении контракта. Новое четырехлетнее соглашение рассчитано до конца сезона-2028/29 и общую сумму 81 миллион долларов.

В текущем сезоне Карузо связан с Тандер контрактом на 9,9 млн долларов. Новое соглашение не позволит Алексу стать свободным агентом.

30-летний Карузо присоединился к Оклахоме в межсезонье-2024. В среднем за игру защитника набирает 5,7 очка, делает 2,9 подбора и 2,4 передачи, совершает рекордные для себя 1,9 перехвата.

Ранее Карузо играл за Лос-Анджелес Лейкерс и Чикаго Буллз. Вместе с Озерными Алекс стал чемпионом НБА в 2020 году.

Оклахома-Сити (22-5) возглавляет Западную конференцию НБА. Следующий матч Тандер проведут против Вашингтона в ночь с 23 на 24 декабря.

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