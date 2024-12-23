Зак Браун: Считать McLaren фаворитом самонадеянно

По мнению Зака Брауна, было бы излишне самонадеянно считать, что McLaren будет фаворитом в 2025 году, ведь уровень соперничества, и без того высокий, в следующем сезоне только вырастет.

Хотя McLaren выиграла Кубок конструкторов, Ferrari уступила ей всего 14 очков, и борьба между двумя командами продолжалась до последних кругов финального этапа сезона в Абу-Даби. Победы в минувшем сезоне одерживали гонщики четырёх топ-команд, а это говорит о том, что шансы всех четырёх примерно равны.

«Думаю, говорить о том, что мы претендуем на роль фаворитов, было бы самонадеянно, – считает исполнительный директор McLaren Racing. – При этом не вижу причин, которые помешают нам стать одним из фаворитов. У нас есть четыре команды, которые достаточно регулярно выигрывают гонки, поэтому мне неясно, как можно кого-то выделять как основного претендента на успех в следующем году.

Но, в отличие от этого года, мы определённо верим в свои силы. Надо отдать должное Питеру Продрому, который возглавляет наш отдел аэродинамики, ведь он ещё в до начала сезона предвидел, что мы можем выиграть этот чемпионат.

Я не разделял его оптимизма, но теперь и у меня есть уверенность, что в следующем году мы поборемся и за Кубок конструкторов, и за чемпионский титул. Но я также знаю, что реальные шансы есть ещё как минимум у трёх. Плюс кто-то может преподнести сюрприз.

Ландо Норрис и Оскар Пиастри за рулём MCL38 в каждый уик-энд выкладывались по максимуму ради нашей команды. Очень часто по ходу сезона они сражались в первых рядах, одержали 6 побед, 21 раз поднялись на подиум, в том числе 14 раз финишировали в первой тройке, и для нас это рекордное достижение.

Благодаря нашим гонщикам нам есть чем гордиться. Ландо боролся с Максом Ферстаппеном за титул и стал первым после Дженсона Баттона гонщиком McLaren, ставшим вице-чемпионом. А Оскар стал первым гонщиком McLaren с 2012 года, кто закончил сезон на 4-й строчке личного зачёта.

И на гоночной трассе, и за её пределами оба приложили огромные усилия, доказав, что у них есть все необходимые качества, чтобы бороться за победу в чемпионате».

Источник