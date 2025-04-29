В Ferrari пока не ставят крест на сезоне 2025 года

Сезон 2025 года складывается для Ferrari так, что команде и её болельщикам особо радоваться нечему, и в Маранелло пытаются найти ответы на весьма серьёзные вопросы к машине SF-25.

Из плюсов: поул Льюиса Хэмилтона в квалификации к спринту и победа в короткой субботней гонке в Шанхае, а также подиум Шарля Леклера в недавнем Гран При Саудовской Аравии. Но минусов намного больше – достаточно того, что это пока единственный подиум Скудерии в этом году, хотя позади уже пять этапов.

В среднем получается, что в квалификациях машина Ferrari только четвёртая по скорости. Но по ходу гонок она периодически была способна на неплохой темп, что Леклер и продемонстрировал в Бахрейне и Джидде, где он не так уж много проигрывал лидерам.

«Труднее всего объяснить разницу между темпом в квалификации и в гонке, – признал Фредерик Вассёр, руководитель итальянской команды. – Полагаю, на последних 35-40 кругах гонки в Джидде мы ехали в таком же темпе, что и Макс Ферстаппен.

Но отставание в квалификации по-прежнему велико, и наши люди сейчас уделяют этому приоритное внимание, ведь при старте с 4-й позиции вы уже на первых пяти-шести кругах теряете несколько секунд. В общем, чтобы выступать более стабильно, мы должны прибавить в квалификации».

Отставание в квалификации более явно проявляется в случае с Хэмилтоном, который по-прежнему не нашёл нужного подхода к машине, в большей степени соответствующей агрессивному стилю пилотирования Леклера.

В Бахрейне команда представила свой первый в этом году комплекс обновлений, прежде всего модернизированное днище. Благодаря этому должна была повыситься аэродинамическая эффективность шасси в целом, а в частности – увеличиться прижимная сила на высоких скоростях.

Свою задачу новинки выполнили, однако они не были нацелены на исправление такого недостатка SF-25, как нестабильность поведения задней части машины, проявившегося уже на первом этапе сезона в Австралии. К тому же практически все обновления, что были представлены в Бахрейне, разрабатывались ещё до начала сезона, и команда занималась ими скорее в плановом порядке, чем реагируя на проблемы, проявившиеся в первых гонках.

В Маранелло верят, что потенциал у машины есть, однако, по сведениям информированных источников, никаких серьёзных новинок к этапам в Майами и Имоле команда не готовит. Но реально ли вообще исправить слабые места этой машины?

Суть проблем в том, что Ferrari SF-25 слишком привередлива, диапазон оптимальных настроек у неё слишком узкий, поэтому любые их корректировки, а также изменения внешних условий непропорционально резко сказываются на её эффективности.

Хэмилтону сложнее искать подход к машине, чем напарнику, а когда он пытается противодействовать нестабильному поведению её задней части на входе в повороты, пытается меньше загружать передние колёса, то в средней фазе поворота начинаются проявления недостаточной поворачиваемости.

«За рулём этой машины я испытываю некомфортные ощущения. Напарник уже давно пилотирует такие машины, а я повороты прохожу медленнее, чем он», – признал Льюис в дни уик-энда в Саудовской Аравии.

Как пишет британское издание The Race, комплекс обновлений, представленный Ferrari в Бахрейне, не позволил в полной мере избавить машину от её основных недостатков. Отчасти проблемы носят механический характер, и связаны они, вероятно, с геометрией подвески и развесовкой шасси, однако в основном их причины надо искать в аэродинамике.

Лоик Серра, технический директор, отвечающий за шасси, и Диего Тонди, главный специалист по аэродинамике, в настоящее время сосредоточены именно на этом, и в первую очередь они занимаются днищем машины.

Машину SF-25 приходится настраивать на довольно высокий дорожный просвет, в противном случае не исключён повышенный износ контрольной планки. Но при увеличении клиренса сразу снижается прижимная сила, и сейчас в Маранелло пытаются найти решение, которое позволит сохранить оптимальный уровень прижимной силы при увеличении дорожного просвета.

Опять же, источники, близкие к Скудерии, полагают, что в ходе продолжающихся исследований в аэродинамической трубе и с применением технологий CFD уже получены некие обнадёживающие результаты. В общем, в Маранелло никто не паникует, не пытается разрабатывать никаких чрезвычайных и срочных мер, поэтому работы идут по плану, и ряд новинок должен быть готов к лету.

Всё это позволяет сделать вывод, что в Ferrari пока не ставят крест на текущем сезоне, продолжают модернизацию шасси SF-25, а параллельно занимаются созданием машины 2026 года. Эта задача является приоритетной для нескольких особых подразделений команды, которые ещё в январе полностью переключились на программу подготовки к переходу на технику нового поколения.

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