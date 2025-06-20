Работы на строительстве MadRing идут в три смены

В Мадриде в районе комплекса IFEMA, где в скором будущем появится трасса MadRing, полным ходом идут строительные работы. На их начальном этапе, который планируется завершить к 15 августа, предстоит переместить порядка 700 тысяч кубометров грунта, и чтобы уложиться в эти сроки, строители трудятся в три смены, – сообщает газета Marca.

Приводится такая подробность: промоутеры мадридской гонки рассматривают возможность использования так называемого «красного асфальта», в который добавляется особый пигмент. Такой асфальт поглощает меньше тепла, и при этом он несколько менее абразивный.

Решение пока не принято, но организаторы вместе со специалистами планируют провести необходимые тесты, чтобы выбрать оптимальный вариант будущего покрытия трассы. Разумеется, к этой работе будут привлечены и шинники Pirelli, за которыми останется последнее слово.

Обо всём этом местной прессе промоутеры рассказали в четверг, детально проинформировав о ходе работ и об особенностях проекта, в том числе рассказав о повороте, получившем название La Monumental, где угол наклона бэнкинга будет достигать 24 градусов. Этот затяжной поворот длиной 500 метров станет чем-то вроде символа автодрома, его «визитной карточкой».

Расчётная вместимость трибун и зон свободного размещения – порядка 125 тысяч зрителей, но такой она будет на момент открытия автодрома, т.е. к осени 2026 года, когда он должен принять первую гонку Формулы 1. В дальнейшем число мест может быть увеличено до 155 или даже до 200 тысяч, если будет соответствующий спрос.

Промоутеры заверили, что цены на билеты будут такими же, как на большинстве европейских Гран При, в той же Барселоне, т.е. на лучших трибунах это до 500 евро, на остальных – в диапазоне от 200 до 300 евро, а наиболее доступные – от 80 до 90 евро на три дня уик-энда.

В календаре чемпионата 2026 года гонка на MadRing запланирована на 11-13 сентября и должна пройти через неделю после этапа в Монце.

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