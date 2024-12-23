Аль-Шейх назвал счет в бою Усик – Фьюри. Раньше не хотел этой победы 

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Перед реваншем Турки хотел победы Тайсона, ведь мечтал организовать реванш.

«Я пересмотрел бой и все переосмыслил. Да, Усик у меня выиграл на четыре раунда больше (то есть Аль-Шейх поставил счет 116:112, как и все судьи). Тайсон хорошо выступил, он выложился на полную. Просто Усик – величайший боксер нашей эпохи, он победил соперников с большими именами», – сказал Турки.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua