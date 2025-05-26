Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»

Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар Де Ла Хойя

Известный американский промоутер, а в прошлом звездный боксер Оскар Де Ла Хойя высказался о бое между звездами бокса американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Если Кроуфорд сможет это сделать и победит Канело, то, Господи, этот боксер станет лучшим в истории. Если Теренс его победит, то он станет мессией среди боксеров», – сказал Оскар Де Ла Хойя.

Ранее звездный американский боксер Теренс Кроуфорд критически высказался о чемпионе мира в легком весе по версии WBA Джервонте Дэвисе.

sport.ua