ПСЖ готов продать своего опытного правого вингера

Марко Асенсио может сменить команду

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Будущее Марко Асенсио в "Пари Сен-Жермен" под вопросом. Несмотря на то, что испанский правый вингер перешел к парижанам лишь летом 2023 года, клуб уже готов рассмотреть предложения по его продаже. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Асенсио, который перебрался в Париж из мадридского "Реала" на правах свободного агента, достаточно быстро адаптировался к новому клубу. Всего на его счету семь голов и 11 результативных передач в 46 матчах за "ПСЖ".

Поэтому если поступит интересное предложение от любого другого клуба, парижане не будут возражать против трансфера.

Читайте такжеПСЖ готов выложить 100 млн евро за талантливого нападающего Премьер-лиги

www.ua-football.com