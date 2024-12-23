Жуан Фонсека: “Моя мечта – стать номером один. Мне нравится соревноваться с сильнейшими и играть под давлением на больших стадионах”

18-летний бразилец Жуан Фонсека одержал победу на Next Gen ATP Finals, который завершился в воскресенье в Джидде.



Таким образом, он стал третьим в истории турнира чемпионом в возрасте 18 лет, присоединившись к Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу. В финале Фонсека обыграл американца Лернера Тьена в четырёх сетах, завершив турнир без поражений.

“Если бы кто-то сказал Жуану в начале года, что он сделает всё то, что сделал в этом году, он бы подумал, что это потрясающе, – поделился Фонсека. – Это удивительно, насколько я улучшился физически и ментально. Я был очень силён в психологическом плане, выигрывая матчи против игроков из Топ-50 и Топ-20. Я горжусь собой, но, конечно, хочу большего. Моя мечта – стать номером один. Сейчас, после победы на Next Gen, я хочу насладиться этим моментом, расслабиться, отпраздновать с семьёй. Я рад и благодарен за этот год”.

Фонсека начал сезон за пределами Топ-700 рейтинга, но завершил 2024 год на 145-й строчке. Его прорывным моментом стал домашний турнир АТР 500 в Рио-де-Жанейро, где он дошел до четвертьфинала, одержав свою первую победу на уровне Тура над Артуром Фисом.

В Джидде Жуан Фонсека обыграл в своей группе сильнейших соперников: первого сеяного Артюра Фиса и третьего сеяного Якуба Меншика. В финале он спас сетбол, избежав отставания в два сета, и довёл матч до победы.

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“Мы с тренером часто говорим, что мне нравится играть важные матчи в сложных условиях, – отметил Жуан. – Мне нравится соревноваться с сильнейшими и играть под давлением на больших стадионах. Я чувствую, что моё место там, где нужно быть смелым, идти вперёд и рисковать. Думаю, я сильно улучшил свою игру”.

Следуя примеру Синнера и Алькараса, которые после побед на Next Gen ATP Finals завоевали титулы Grand Slam и возглавили мировой рейтинг, Фонсека верит в свои силы:

“Это приятное давление, – сказал бразилец. – Победа на Next Gen показывает, что я на правильном пути. Надеюсь, смогу добиться того же или даже большего, чем они. С нетерпением жду возможности сыграть с ними в больших матчах на “мэйджорах”. Это то, куда я хочу попасть”.



В Джидде у Фонсеки образовалась большая группа активных болельщиков, чему бразилец был очень рад.

“Это было невероятно. Видеть людей из разных стран, которые поддерживают тебя, – это потрясающе. Люди не обязаны за меня болеть, но они это делают. Мне нравится развлекать публику, особенно в важные моменты. Было приятно видеть здесь и бразильских болельщиков. Это особенное чувство”.

“Ещё три года назад я просил автографы, а теперь дети просят их у меня, – улыбается бразилец. – Это странно, но приятно. Иногда в Рио ко мне подходят дети, просят автограф, и это безумие. Приятно осознавать, что я вдохновляю новое поколение играть в теннис”.



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