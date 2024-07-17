Уже не перший матч на лаві збірної США присутній баскетболіст у екіпіруванні, який не виходить на майданчик

17 липня збірна США з баскетболу проводить товариську гру з командою Сербії. Зустріч відбувається в Абу-Дабі в рамках шоу-виступів.

Фани, які слідкують за протоколом, або просто уважні глядачі могли побачити, що на лаві збірної США сидить відомий в Європі гравець. Зірка Євроліги Найджел Хейс-Девіс, який не присутній у олімпійські дванадцятці національної команди.

Американський представник «Фенербахче» був викликаний у Select Team, яка допомагала основній команді готуватися до ОІ. Він не єдиний баскетболіст «допоміжної» дванадцятки, який опинявся у протоколах Дрім-тім під час товариських зустрічей. Ленгстон Геллоуей, який провів останній сезон у чемпіонаті Литви також опинився біля Дрім-тім.

Фото: NBA / ClutchPoints

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