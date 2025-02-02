Даллас и Лейкерс готовят обмен Дончича на Дэвиса

Лейкерс считают, что Лука Дончич станет ключевой фигурой франшизы на ближайшее десятилетие

Даллас Маверикс и Лос-Анджелес Лейкерс готовят масштабный обмен, в который также будет привлечена третья сторона — Юта Джаз.

Лидер Далласа — словенский разыгрывающий Лука Дончич будет обменян на центрового Лейкерс Энтони Дэвиса.

Помимо обмена ключевыми игроками, Лейкерс получат Маркиффа Морриса и Макси Клебера, а Даллас — Макса Кристи и первый пик драфта в 2029-м году.

Третья сторона, Юта, получит Джалена Худ-Шифино и два пика второго раунда драфта 2025 года, принадлежащие Лос-Анджелес Клипперс и Даллас Маверикс.

В Луке Дончиче Лейкерс видят ключевого игрока франшизы на ближайшее десятилетие. В нынешнем сезоне словенец в среднем набирает за игру 28,1 очков. Энтони Дэвис — 25,1 очков.

В турнирной таблице Западной Конференции Даллас идет на 8-й позиции (26-23), в то время как Лейкерс занимают 5-е место (28-19).

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