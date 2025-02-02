НБА. Юта без Михайлюка обыграла Орландо, Сакраменто в отсутствие Лэня уступил Оклахоме

Трипл-дабл ЛеБрона Джеймса помог Лейкерс одержать победу над Нью-Йорк Никс (128:112)

В ночь на 2 февраля состоялись девять матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Юта без украинца Святослава Михайлюка на домашней площадке обыграла Орландо (113:99). Джаз прервали свою восьми-матчевую проигрышную серию, но в таблице Западной Конференции продолжают идти на последней 15-й позиции.

Еще один украинец, центровой Сакраменто Алексей Лэнь, не принял участия в гостевом матче с Оклахомой (110:144). Кингз уступили второй раз кряду, а в Западной Конференции они идут 10-ми, сохраняя позицию в зоне плей-ин.

НБА. Регулярный чемпионат

Индиана Пэйсерс — Атланта Хокс — 132:127 (40:24, 28:40, 31:31, 33:32)

Юта Джаз — Орландо Мэджик — 113:99 (31:21, 28:26, 26:22, 28:30)

Шарлотт Хорнетс — Денвер Наггетс — 104:107 (20:27, 26:27, 35:36, 23:17)

Миннесота Тимбервулвз — Вашингтон Уизардс — 103:105 (26:27, 31:31, 20:25, 26:22)

Оклахома-Сити Тандер — Сакраменто Кингз — 144:110 (36:31, 46:24, 31:35, 31:20)

Хьюстон Рокетс — Бруклин Нетс — 98:110 (23:26, 15:27, 26:30, 34:27)

Нью-Йорк Никс — Лос-Анджелес Лейкерс — 112:128 (32:32, 22:27, 35:32, 23:37)

Сан-Антонио Сперс — Майами Хит — 103:105 (33:33, 23:27, 26:25, 21:20)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Финикс Санз — 127:108 (31:27, 30:19, 37:33, 29:29)

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