Шульга будет участвовать в драфт-комбайне НБА

Украинец вошел в список из 75 игроков

Украинский баскетболист Максим Шульга будет представлен на драфт-комбайне НБА-2025.

22-летний Шульга вошел в список из 75 игроков. Драфт-комбайн — мероприятие перед непосредственном драфтом Лиги — состоится с 11 по 18 мая на арене Wintrust и в отеле Marriott Marquis в Чикаго. Сам драфт начнется с 26 июня.

Шульга по итогам сезона 2024/25 был признан игроком года в конференции Atlantic-10 в NCAA. В 34 матчах сезона Максbv набирал в среднем 15,1 очка, 5,9 подбора, 4,0 передачи и 1,8 перехвата за 32,8 минуты.

В июне Максиму исполнится 23 года. Шульга отыграл три сезона за университет Юты Стэйт и два сезона за Вирджинский университет Содружества (VCU), а в апреле принял участие в Матче всех звезд NABC-Reese.

The NBA announced today that 75 players have been invited to the 2025 NBA Draft Combine, which will take place from May 11-18 at Wintrust Arena and the Marriott Marquis in Chicago.

Additionally, a select number of standout players from the 2025 NBA G League Elite Camp, which… pic.twitter.com/KlCy4tcvW8

— NBA Communications (@NBAPR) May 2, 2025