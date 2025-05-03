Санта Маргерита ди Пула (W35). Олейникова за час выиграла в полуфинале и впервые в сезоне будет бороться за титул на турнире ITF

Украинская теннисистка Александра Олейникова вышла в финал на турнире ITF W35 в Италии



В полуфинальном матче Александра Олейникова (№259 WTA), посеянная на турнире под третьим номером, обыграла шестую ракетку соревнований Ариану Гирлингс (№411 WTA) – 6:2, 6:1. Украинка допустила две двойные ошибки, проиграла два гейма на своей подаче и сделала шесть брейков. Поединок продолжался 64 минуты.

Олейникова 12-й раз в карьере сыграет в финале турнира ITF в одиночном разряде и будет бороться за свой седьмой титул. Свой последний пока финал украинка провела в октябре прошлого года, когда стала чемпионкой на соревнованиях ITF W35 в Ираклионе.

Соперница Александры по финальному поединку определится в матче Далила Спитери (Италия, №500 WTA) – Лилли Таггер (Австрия, №567 WTA).



btu.org.ua