«Тампа» в овертайме уступила «Айлендерс», Василевский отразил 33 броска

Андрей Василевский. Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступила «Айлендерс» в овертайме со счетом 2:3.

У «Лайтнинг» отличились Джек Гюнцель и Никита Кучеров, вратарь Андрей Василевский отразил 33 броска. В составе «островитян» шайбы забросили Адам Боквист, Кайл Палмьери и Тони ДеАнджело, голкипер Илья Сорокин сделал 28 сейвов.

В текущем сезоне на счету Кучерова 76 (24+52) очков в 49 матчах сезона НХЛ.

После этого матча «Тампа» с 58 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Айлендерес» с 55 очками — на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Гюнцель — 26 (Чернак, Гонсалвес), 25:39 — 1:0. Боквист — 3 (Барзал, Хольмстрем), 38:16 — 1:1. Палмиери — 14 (Цыплаков), 46:41 — 1:2. Кучеров — 24 (Раддиш, Пойнт), 59:13 — 2:2. Деанджело — 1 (Хорват, Хольмстрем), 60:33 — 2:3.

Вратари: Василевский (57:13 — 59:13) — Сорокин.

Штраф: 9 — 13.

Броски: 30 (12+9+9+0) — 36 (13+17+5+1).

Наши: Кучеров (23.59/3/+1) — Романов (31.39/1/-1), Цыплаков (12.45/3/+1).

2 февраля. Тампа. Amalie Arena.

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