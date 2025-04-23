Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Жена объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Екатерина обнародовала милое видео.

Екатерина обнародовала сториз в своем Инстаграме, как Александр кормит свою маленькую дочь Марию, которая родилась в 2024 году.

Екатерина и Александр воспитывают четырех детей. Кроме Марии у них есть старшая дочь Елизавета, которая родилась в 2010 году, за ней появились сыновья Кирилл (2013 года рождения) и Михаил (2015 года рождения).

Ранее жена Александра Усика Екатерина рассказала, насколько важно боксеру то, чтобы она присутствовала на каждом его бою.

ВИДЕО. Милота дня. Как Усик проводит время со своей дочкой

sport.ua