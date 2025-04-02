Экклстоун: Монтедземоло жутко расстроен из-за Ferrari

По словам Берни Экклстоуна, бывшего президента Ferrari Лука ди Монтедземоло шокировала двойная дисквалификация, которой для итальянской команды закончился Гран При Китая.

Два ветерана Формулы 1 встретились в минувшую субботу в Лондоне на торжествах, посвящённых 80-летнему юбилею Эрика Клэптона, легендарного британского гитариста.

«Там я повстречал Луку, и он был жутко расстроен из-за двойной дисквалификации в Китае, – цитирует экс-главу менеджмента Формулы 1 швейцарская газета Blick. – За всю историю чемпионата мира Италия не знала подобного позора. Однозначно, команда недостаточно тщательно проверила машины после квалификации. Ведь правило, что за недовес машины следуют жёсткие санкции, старо как мир.

Тем более, после пересечения линии финиша достаточно, если машина проедет по грязной обочине или гравийной ловушке, чтобы на шины налипло как можно больше камней».

Впрочем, в ходе трансляции гонки было видно, что гонщики, в том числе Шарль Леклер, на круге возвращения в боксы пытались выезжать на обочину, но, вероятно, Ferrari это не помогло.

Фредерик Вассёр, руководитель Скудерии, комментируя плачевные итоги китайского этапа, объяснял дисквалификацию Леклера целым комплексом причин и обстоятельств – избыточным износом резины вследствие тактики единственного пит-стопа, отломанной торцевой пластиной переднего крыла, а также потерей целого литра жидкости из системы подачи питьевой воды.

Уже в воскресенье Берни Экклстоун вместе с семьёй улетел в Бразилию на кофейную ферму, принадлежащую его супруге.

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