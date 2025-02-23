Мерида. Стародубцева проиграла Жанжан в финальном раунде квалификации

Юлия Стародубцева не смогла выйти в основную сетку турнира WTA 500 в Мексике



Мерида, Мексика • 24 февраля – 2 марта • хард • $1,064,510

Действующая чемпионка: Зейнеп Сёнмез (Турция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Квалификация. Финал

Юлия Стародубцева (Украина, 4) – Леолия Жанжан (Франция, 7) 1:6, 4:6

Украинская теннисистка потерпела шестое поражение в семи сыгранных матчах в текущем сезоне. Напомним, что вчера Стародубцева прервала свою безвыигрышную серию, которая составляла девять матчей подряд.

В сегодняшней встрече во втором сете Юлия Стародубцева вышла вперёд 3:2, перед этим обменявшись с соперницей брейками, после чего проиграла четыре из следующих пяти геймов.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua