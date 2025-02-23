Серия А. Аталанта в борьбе за Скудетто, семь минут Коваленко

Серия А. 26-й тур
Эмполи. "Карло Кастеллани
"Эмполи" – "Аталанта" 0:5
Голы: Гьяси 27 (автогол), Ретеги 33, Лукман 43, 55, Дзаппакоста 74
"Эмполи": Сильвестри, Де Шильо, Гогличидзе, Пеццелла, Гьяси (Самбия 57), Грасси (Журковски 72), Хендерсон, Какаче, Мале (Коваленко 83), Эспозито (Кампаньелло 72), Куаме (Коломбо 57)
"Аталанта": Карнезекки, Пош, Джимсити (Толой 63), Колашинац, Белланова, Де Роон, Пашалич (Брешианини 76), Дзаппакоста (Руджери 87), Де Кетеларе (Эдерсон 63), Ретеги, Лукман (Куадрадо 76)
Предупреждения: Карнезекки 67