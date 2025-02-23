Connect with us
Футбол

Серия А. Аталанта в борьбе за Скудетто, семь минут Коваленко

Серия А. Аталанта в борьбе за Скудетто, семь минут Коваленко

    • Серия А. 26-й тур

    Эмполи. "Карло Кастеллани

    "Эмполи" – "Аталанта" 0:5

    Голы: Гьяси 27 (автогол), Ретеги 33, Лукман 43, 55, Дзаппакоста 74

    "Эмполи": Сильвестри, Де Шильо, Гогличидзе, Пеццелла, Гьяси (Самбия 57), Грасси (Журковски 72), Хендерсон, Какаче, Мале (Коваленко 83), Эспозито (Кампаньелло 72), Куаме (Коломбо 57)

    "Аталанта": Карнезекки, Пош, Джимсити (Толой 63), Колашинац, Белланова, Де Роон, Пашалич (Брешианини 76), Дзаппакоста (Руджери 87), Де Кетеларе (Эдерсон 63), Ретеги, Лукман (Куадрадо 76)

    Предупреждения: Карнезекки 67

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis