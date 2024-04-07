Усик назвал главное преимущество Фьюри, которое может стать недостатком

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 KO) назвал главное преимущество обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO).

«Его самый большой актив – это то, что он очень большой, но в других обстоятельствах это может оказаться недостатком. Использую я против Фьюри его габариты? Я использую все против него.

Тайсон Фьюри – это отличный боец просто потому, что даже если он падает, он поднимается. И это сделало его одним из обладателей титулов», – сказал Усик в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Изначально бой Тайсона и Александра должен был состояться в феврале, но из-за рассечения, полученного Фьюри за две недели до поединка, его пришлось перенести на 18 мая.

Ранее сообщалось, что команда Фьюри знает план Усика.

sport.ua