Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный боксер Леннокс Льюис высказался о британце Даниэле Дюбуа, которому предстоит бой против Александра Усика.

«У него была великолепная работа в последних боях и он научился увеличивать свою уверенность. Дюбуа – чемпион и он уверен в себе. Дюбуа уже не молодой парень, он дрался с Усиком и знает как его победить. У него есть план на бой, его ждет великий воин. Усик умеет изучать соперника, он вас сканирует. Дюбуа надо хорошо подготовить свои комбинации. У Даниэля есть мощность, ему надо также сфокусироваться на скорости», – сказал Леннокс.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua