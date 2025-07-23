В ночь на 20 июля в Лондоне состоялся вечер бокса, в главном событии которого встретились представители супертяжелого веса. Вечер бокса был организован влиятельным промоутером Фрэнком Уорреном.
На ринге встретились обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик и чемпион мира по версии IBF Даниель Дюбуа. Украинский боксер нокаутировал соперника в пятом раунде и третий раз в карьере завоевал все четыре пояса.
После этой победы бывший промоутер Усика – Александр Красюк – прокомментировал яркую победу украинского боксера, поделился мнением о возрасте чемпиона, его поведении и фразе «Don't push the horses», которую подхватили поклонники бокса.
Смотрите интервью Красюка с переводом от Sport.ua
ВИДЕО. Красюк прокомментировал яркую победу Усика и реванш с Дюбуа