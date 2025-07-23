Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа – Александр Усик

В ночь на 20 июля в Лондоне состоялся вечер бокса, в главном событии которого встретились представители супертяжелого веса. Вечер бокса был организован влиятельным промоутером Фрэнком Уорреном.

На ринге встретились обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик и чемпион мира по версии IBF Даниель Дюбуа. Украинский боксер нокаутировал соперника в пятом раунде и третий раз в карьере завоевал все четыре пояса.

После этой победы бывший промоутер Усика – Александр Красюк – прокомментировал яркую победу украинского боксера, поделился мнением о возрасте чемпиона, его поведении и фразе «Don't push the horses», которую подхватили поклонники бокса.

Смотрите интервью Красюка с переводом от Sport.ua

ВИДЕО. Красюк прокомментировал яркую победу Усика и реванш с Дюбуа

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