Костюк проиграла шестой матч подряд на WTA

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает переживать неудачную серийную полосу в сезоне 2025 года. В стартовом матче турнира WTA 500 в Вашингтоне она уступила британке Эмме Радукану со счётом 0:2 по сетам — 6:7 (4), 4:6. Это поражение стало для Костюк уже шестым подряд на турнирах WTA, что является её худшей серией в профессиональной карьере. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Для Марты этот турнир стал первым после неудачного виступления на Уимблдоне-2025, где она впервые вылетела уже в первом раунде. В столице США украинка была седьмой сеяной, что позволяло надеяться на успешное выступление, однако жереб определил ей в соперницы одну из самых неудобных оппоненток — чемпионку US Open-2021 Эмму Радукану.

Костюк вновь не справилась: детали матча

Поединок между Костюк и Радукану стал уже пятой личной встречей теннисисток. До этого счёт в очных противостояниях был 2:1 в пользу Марты. Однако на этот раз британка оказалась сильнее и выиграла в двух сетах.

Костюк уверенно начала матч и повела с преимуществом в два гейма. Однако затем она упустила инициативу, и сет дошёл до тай-брейка, где Радукану оказалась точнее — 7:4. Во второй партии украинка начала с трёх подряд проигранных геймов, сумела сравнять счёт, но снова не дожала — 4:6.

Печальная серия продолжается

Поражение от Радукану стало шестым подряд на уровне WTA — Марта Костюк не может выиграть с середины мая. Тогда она уступила Арине Соболенко (в нейтральном статусе) в 1/8 финала турнира в Риме. После этого последовали неудачи в Париже, Берлине, Истбурне, Лондоне и теперь — в Вашингтоне.

Таким образом, Костюк обновила антирекорд своей карьеры, проиграв шесть матчей подряд. Очевидно, что сейчас украинке крайне не хватает стабильности, и ей предстоит серьёзная работа над формой, если она хочет вернуться в топ WTA.

WTA 500. Вашингтон. Первый круг

Марта Костюк (Украина, 7) — Эмма Радукану (Великобритания) — 0:2 (6:7 (4), 4:6)

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