Карлос Алькарас – о камбэке в финале Ролан Гаррос: “Вера в себя была ключевым фактором, не было такого момента, когда бы я сомневался”

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас поделился своими впечатлениями после победы над Янником Синнером в финале Открытого чемпионата Франции



Об общих впечатлениях от финала

“Это был самый волнующий матч, который я пока играл, без сомнений. Думаю, в сегодняшнем поединке было все: действительно хорошие моменты, действительно плохие. Я просто очень-очень счастлив. Я горжусь тем, как я справился со всем. Это впервые я отыгрался с 0-2 по сетам. Думаю, что у Синнера были лучшие шансы, но я повторял себе, что я должен играть решительно, несмотря ни на что. Даже если это был супер-тайбрейк в пятой партии, я думал о том, что нужно быть решительным, не бояться ошибок. Думаю, что это был ключевой фактор сегодня – верить в себя. Сегодня не было такого момента, когда бы я сомневался. Я старался и делал это. Поэтому, я считаю, вы увидели мой лучший теннис в решающие моменты”.

О том, как удалось отыграться с 0-2 по сетам

“Если честно, это была сплошная борьба. Мне постоянно приходилось бороться. Я должен был верить в себя каждую секунду. В начале матча казалось, что все складывается в его пользу. У меня было такое ощущение, что на любом ударе он может сделать виннер. Что не будет ошибок, даже если он пробьет ободом, то мяч попадет в линию. Вот такие ощущения были в начале матча.

Я старался отстраниться от этих мыслей и продолжать играть дальше, бороться все время. Иногда уровень был просто сумасшедшим, порой я думал, мол, а что я могу сделать? Синнер двигался просто невероятно, были такие периоды в поединке, когда он вообще не ошибался, прекрасно подавал. Очевидно, что зрители были важным фактором для меня сегодня. Они были потрясающие, некоторые угловые сектора очень помогали мне. Я за это очень благодарен. Без них я бы не смог отыграться, это было бы невозможно. Иногда я просто пытался наслаждаться этим: битвой, атмосферой, тем, что люди получают удовольствие. Да, порой это было что-то нереальное”.



О самом тяжелом моменте матча

“Трудно выбрать только один. Я бы сказал, что отыграть три матчбола на своей подаче – это было нечто необыкновенное. Но это не были великолепные розыгрыши. То есть, это было великолепно, конечно, но я бы не сказал, что розыгрыши были хороши. Не знаю, как я это сделал. Он доминировал в том гейме, поэтому я не знаю, как мне удалось его спасти.

Я бы предпочел победить в трех сетах, не буду врать. Но, раз уж такая ситуация, то нужно бороться. Это финал «мейджора», нет времени уставать или сдаваться. Нужно биться и пытаться перехватить инициативу. Думаю, что такие ситуации и формируют настоящих чемпионов. Когда ты можешь справиться с таким давлением, когда ты можешь как можно лучше справиться с ситуацией. Это то, что настоящие чемпионы делают на протяжении всей карьеры. Поэтому я старался чувствовать себя комфортно под таким давлением и не бояться его.

Верил ли я, что могу отыграться? Да, однозначно. Матч не закончен, пока он или я не выиграет последний очко. Я знаю, что многие теннисисты отыгрывались после матчболов, был это финал или какой-то другой раунд. Я просто хотел быть одним из тех, кто отыгрывается и в конце концов побеждает. Я постоянно верил и не сомневался в себе, даже когда у него были матчболы. Я думал, что нужно просто играть один мяч за раз, один розыгрыш за раз. И так очко за очком пытаться спасти гейм и продолжать верить. Вот о чем я думал”.

Обзор финала Янник Синнер – Карлос Алькарас на Ролан Гаррос (ВИДЕО)

Об историчности этого матча и противостоянии с Янником Синнером

“Если люди сейчас говорят, что это был поединок наравне с Борг-Макинрой и Федерер-Надаль на Уимблдоне, то для меня это большая честь. Я не знаю, действительно ли эти матчи на одном уровне, потому что те финалы являются историческими. Пусть люди говорят, для них, возможно, это так и есть. Но для меня те матчи – это история. Я не знаю, можно ли их сравнивать.

Я просто счастлив, что выиграл все эти матчи, что мое имя рядом со всеми этими именами чемпионов Ролан Гаррос. Думаю, что все наши матчи с Янником важны. Это впервые мы сыграли в финале на турнире Grand Slam, но, надеюсь, что не последний. Каждый раз, когда мы играем друг против друга, мы повышаем свою игру до максимального уровня. Для зрителей, для болельщиков такие матчи также важны. Я думаю, что если ты хочешь выиграть титул, ты должен побеждать лучших теннисистов. И хорошо, если это случается в финале.

Я уверен, что он сделает выводы и вернется только сильнее. И в следующий раз, когда мы встретимся, я уверен, что он выполнит домашнее задание. Я также вынесу для себя уроки, как мне быть лучше, как тактически быть более неудобным для него. Я же не буду постоянно его побеждать. Поэтому, очевидно, что надо вынести уроки и многому научиться. Да, надеюсь, мы будем играть еще много финалов Grand Slam”.



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