“У меня небольшие проблемы”. Вторая ракетка мира Карлос Алькарас объявил, что пропустит “Мастерс” в Торонто

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас не сыграет в этом году на турнире АТР 1000 в Канаде



“После многих недель соревнований без отдыха я не смогу сыграть в Торонто в этом году. У меня небольшие проблемы с мышцами, и мне нужно восстановиться физически и ментально перед следующими турнирами. Я приношу извинения турниру и моим болельщикам в Канаде. Увидимся в следующем году!”, – написал испанский теннисист в своих социальных сетях.

Карлос Алькарас в этом году провел 54 матча, в которых одержал 48 побед. На позапрошлой неделе он дошел до финала на Уимблдоне, где уступил Яннику Синнеру.

Отметим, что Алькарас не выступал на “Мастерсе” в Канаде и в прошлом году (игрался в Монреале), а в Торонто в сезоне 2023 года дошел до четвертьфинала. Испанец стал уже четвертым теннисистом топ-10, пропускающим эти соревнования в текущем сезоне – ранее о своем отказе объявили Янник Синнер (№1), Джек Дрэйпер (№5) и Новак Джокович (№6).

btu.org.ua