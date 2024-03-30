Эшторил. Ваншельбойм дебютирует в квалификации турнира ATP

Эрик Ваншельбойм начинает борьбу за место в основной сетке соревнований в Португалии

Эшторил, Португалия • 1-7 апреля • грунт • €651,865

Действующий чемпион: Каспер Рууд (Норвегия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Украинский теннисист, занимающий 363-е место в мировом рейтинге, в первом раунде отбора встретится с Пабло Льямасом Руисом из Испании (№152 ATP).

Ранее Ваншельбойм дважды играл против испанца и одержал одну победу.

Отметим, что для украинца это будет первое выступление в квалификации турнира ATP.

btu.org.ua