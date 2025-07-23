Богдан Слюбик ведёт переговоры с клубом ЛЧ

21-летний центральный защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик попал в сферу интересов австрийского клуба «Штурм» из Граца. Как сообщает редакция euro.com.ua, между представителями футболиста и руководством австрийского коллектива, который в сезоне 2025/26 сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, уже состоялись первые переговоры.

По данным источника, клуб из Львова не будет препятствовать переходу своего игрока, если получит «адекватное» финансовое предложение. Таким образом, судьба одного из самых перспективных молодых защитников УПЛ может решиться уже в ближайшее трансферное окно.

Перспектива трансфера и статистика игрока

В минувшем сезоне 2024/25 Богдан Слюбик провёл 16 матчей за «Рух», не отметившись ни голами, ни результативными передачами. Несмотря на это, защитник привлёк внимание европейских скаутов стабильной игрой в обороне и хорошими физическими данными. Согласно оценке портала Transfermarkt, его рыночная стоимость на данный момент составляет 700 тысяч евро.

Переход в «Штурм» может стать серьёзным шагом вперёд в карьере молодого украинца. Грацский клуб стабильно выступает в еврокубках и имеет сильную репутацию в Бундеслиге Австрии, а участие в Лиге чемпионов предоставляет отличную платформу для роста и международного признания.

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