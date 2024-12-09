«Он очень легко победит». Экс-чемпион из Британии – о реванше Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Билли Джо Сондерс поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Тайсон знает, что ему нужно для победы. Ему надо хорошо готовиться, разумно и не перегружаться. Если бы не нокдаун в первом бою, то Фьюри победил бы. Тайсон тогда расслабился и пропустил удар, а с таким боксером, как Усик, нельзя расслабляться ни на секунду. Если Тайсон не будет расслабляться в реванше, а будет постоянно сконцентрирован, то он очень легко победит Усика», – сказал Билли Джо Сондерс.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua