«Он не андердог». Опытный супертяж дал оценку бою Джошуа – Дюбуа

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Опытный британский супертяж Диллиан Уайт не сумел назвать фаворита в поединке между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

«Считается, что Дюбуа – андердог этого боя, но я так не думаю. Равный бой. Один из тех поединков, когда шансы 50 на 50. Начало будет опасным для Дюбуа, но если он пройдет 3-4 раунда, то дальше сложно будет уже Джошуа. Джошуа не справляется с давлением, если бой заходит далеко, мы это уже видели».

«Проблемой Дюбуа могут быть фаны. Если на 95 тысяч людей на Уэмбли 60 или 70 тысяч будут поддерживать Джошуа, то это неприятно. И Джошуа уже проходил такие бои, тогда как Дюбуа не участвовал в поединках такого масштаба», – считает Уайт.

Бой за титул IBF пройдет 21 сентября.

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sport.ua