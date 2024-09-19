Мика Хаккинен в Индии открыл картодром MIKA

Сегодня Мика Хаккинен принял участие в открытии первого в Индии картодрома, получившего официальную сертификацию FIA. Новое спортивное сооружение входит в автогоночный комплекс, расположенный на юге страны в 40 км от города Ченнаи, и его появление придаст импульс развитию индийского автоспорта.

Символично, что сокращённое название картодрома – MIKA, от Madras International Karting Arena («Международная арена картинга в Мадрасе»), и, видимо, это стало дополнительным поводом пригласить на презентацию двукратного чемпиона мира.

Ради этого Хаккинен сделал остановку в Ченнаи по пути на Гран При Сингапура, и в церемонии открытия также приняли участие два бывших индийских гонщика Формулы 1 – Карун Чандхок и Нараин Картикеян.

Именно Мике было доверено перерезать символическую ленточку на картодроме MIKA с длиной круга 1,2 км, после чего он фотографировался с юными индийскими гонщиками, которым рассказал, какой путь надо проделать, чтобы стать чемпионом мира.

«Название MIKA мне нравится, потому что оно созвучно моему имени! – весело начал знаменитый финн, но продолжил на более серьёзной ноте. – Вы должны уметь не только радоваться победам, но также научиться проигрывать и управлять вашими эмоциями.

По мере того, как вы начнёте подниматься по гоночной лестнице, перед вами будет открываться совершенно новый мир. Вам предстоит испытать сильнейший прессинг со стороны семьи, друзей и команд, за которые будете выступать. И вы должны уметь со всем этим справляться. Помните самое главное: успех зависит от умения правильно работать головой».

Пообщавшись с юными картингистами и с прессой, Хаккинен вместе с Картикеяном и Чандхоком проехал несколько демонстрационных кругов на специально подготовленных электрических картах.

«Картинг – хороший способ начать карьеру в автоспорте, и картодром MIKA станет начальной ступенью, которая позволит ребятам сделать первые шаги. Надеюсь, этап карьеры, посвящённый картингу, им понравится, – сказал на прощание Мика Хаккинен. – Я впервые в Ченнаи и с удовольствием принял участие в открытии картодрома вместе с Нараином и Каруном, ведь только они были индийскими гонщиками Формулы 1.

Картинг – очень важный этап в карьере любого гонщика, когда он начинает свой путь в направлении Ф1. Инвестиции, сделанные местным автоклубом, сыграют огромную роль в подготовке будущих индийских гонщиков.

Конфигурация трассы на новом картодроме действительно интересная и отличается хорошим разнообразием поворотов. Он отвечает всем современным стандартам безопасности, и его вполне можно сравнить с лучшими картодромами мира».

Проект MIKA был разработан британской компанией Driven International при активном участии Каруна Чандхока, взявшего на себя роль консультанта. Здесь есть и система искусственного освещения, и современный центр управления гонкой, а также предусмотрены зарядные станции для электрических картов.

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