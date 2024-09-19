Ханчжоу. Два игрока впервые одержали победы в основной сетке турнира серии ATP

На соревнованиях в Китае завершились матчи первого круга

Ханчжоу, Китай • 28-24 сентября • хард • $1,081,395

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Ясутака Утияма (Япония, Q) – Джеймс Маккейб (Австралия, LL) 6:4, 6:4

Марин Чилич (Хорватия, WC) – Закари Свайда (США) 5:7, 6:3, 6:0

Ёсихито Нисикова (Япония, 8) – Максимилиан Мартерер (Германия) 6:4, 6:2

Колман Вонг (Гонконг, Q) – У Ибин (Китай, WC) 6:3 (отказ)

Ринки Хиджиката (Австралия) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) 2:6, 7:6(6), 6:2

Фабиан Марожан (Венгрия, 7) – Лука Нарди (Италия) 6:0, 6:2

Чжан Чжичжэнь (Китай, 6) – Денис Евсеев (Казахстан, Q) 6:2, 1:6, 6:4

Маттиа Беллуччи (Италия) – Аслан Карацев (-) 6:, 6:0

Роберто Карбальес Баэна (Испания) – Корентен Муте (Франция) 7:6(6), 6:1

Михаил Кукушкин (Казахстан) – Лучано Дардери (Италия, 5) 6:3, 6:4

Александр Шевченко (Казахстан) – Марко Трунгеллити (Аргентина, Q) 6:1, 6:1

Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC) – Уго Гастон (Франция) 7:5, 6:3

Ясутака Утияма (№160 ATP) впервые за два последних года играет в основной сетке турнира ATP и одержал первую победу июля 2021 года, когда вышел во второй круг в Лос-Кабосе.

Колман Вонг третий раз играет в основной сетке турнира ATP и впервые сумел выиграть матч. В этом сезоне Вонг проигрывал на старте соревнований в Майами и Ньюпорте.

Бу Юньчаокэтэ одержал первую полноценную победу в основной сетке турнира ATP. В прошлом сезоне китайский теннисист прошёл во второй раунд “Мастерса” в Шанхае после отказал соперника в решающем сете.

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