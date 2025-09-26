Чэнду. Монфис получил неприятную травму и не смог доиграть матч первого круга, китаец из четвертой сотни рейтинга победил игрока топ-50

Результаты матчей первого круга на турнире АТР 250 в китайском Чэнду



Чэнду, Китай • 17-23 сентября • хард • $1,220,805

Действующий чемпион: Шан Цзюньчэн (Китай)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Дино Прижмич (Хорватия, NG) – Теренс Атман (Франция) 6:4, 6:3

Маккензи Макдональд (США, Q) – Ботик ван де Зандсхульп (Нидерланды) 6:4, 3:6, 6:3

Николоз Басилашвили (Грузия, Q) – Билли Харрис (Великобритания, LL) 7:6(5), 6:3

Таро Даниэль (Япония, Q) – Коулмэн Вонг (Гонконг, WC) 6:3, 6:2

Александр Шевченко (Казахстан) – Гаэль Монфис (Франция) 6:7(3), 6:3, 1:0 отказ

Джованни Мпетши Перрикар (Франция, 6) – Филип Мисолич (Австрия) 3:6, 6:1, 6:4

Лоренцо Сонего (Италия, 8) – Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина) 4:6, 6:3, 6:1

Маркос Гирон (США) – Этан Куинн (США) 7:5, 6:4

Шан Цзюнчэн (Китай, WC) – Зизу Бергс (Бельгия) 6:1, 5:7, 6:4

Чжоу И (Китай, WC) – Кэмерон Норри (Великобритания, 5) 6:7(3), 6:4, 7:6(2)

Кристофер О’Коннелл (Австралия) – Кантен Алис (Франция) 6:7(3), 6:3, 6:4

Алехандро Табило (Чили, Q) – Джордан Томпсон (Австралия) 6:4, 6:3

• Гаэль Монфис упал и травмировал голеностоп при счёте 3:4 во втором сете. Француз брал медицинский перерыв, но в итоге проиграл второй сет и снялся, уступая 0:30 во втором гейме решающей партии.

• 304-я ракетка мира Чжоу И наколотил 22 эйса в поединке против Кэмерона Норри (№34 АТР) и одержал самую рейтинговую победу в карьере, впервые обыграв теннисиста из топ-50.

