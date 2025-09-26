Отстранение Кривбасса, непростые победы Барселоны и Астон Виллы и талисманы будущего ЧМ. Главные новости за 25 сентября

Также читайте дайджест главных новостей в Telegram UA-Football

"Барселона" одержала выездную победу над "Овьедо"

Завершился тур Ла Лиги, который проходил в середине этой недели параллельно с еврокубками. В последнем матче команда Ханси Флика приехала в гости к "Овьедо" и все прошло не так легко, как того можно было ожидать. Хозяева вышли вперед во втором тайме и вели в счете до перерыва. После перерыва каталонцы все же оформили камбэк и забили трижды, обеспечив три очка и победу. Голы на счету Гарсии, Левандовского и Араухо.

КДК УАФ дисквалифицировал "Кривбасс" из Кубка Украины за нарушение регламента турнира

КДК УАФ принял окончательное решение о дальнейшем участии "Кривбасса" в Кубке Украины после нарушения регламента соревнований в матче 1/16 финала соревнований против ФК "Чернигов" (1:1, пен. 1:3).

Напомним, что в поединке между этими командами, который состоялся в среду, 17 сентября, на поле за "Кривбасс" одновременно сыграли восемь легионеров вместо разрешенных семи футболистов, поэтому итоговый результат был аннулирован, и соответственно "Чернигову" засчитана техническая победа со счетом 3:0.

УЕФА собирается забанить Израиль

Появились новые детали громкого дела о приостановлении членства Израиля в УЕФА. Сообщается, что на следующей неделе ассоциация должна принять решение. Большинство членов исполнительного комитета выступают за запрет. "Те, кто выступают за отстранение Израиля, отмечают, что России запрещено участвовать в европейских соревнованиях с момента ее вторжения в Украину в 2022 году", – написал источник.

Группа советников ООН призывает FIFA и УЕФА отстранить Израиль после заключения комиссии ООН.

ФИФА представила трех маскотов Чемпионата мира 2026 года

ФИФА утвердила трех маскотов чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Талисманами стали персонажи Клатч, Зайю и Мейпл. Каждый из них символизирует одну из стран-хозяек турнира:

Клатч – белоголовый орел, представляющий Соединенные Штаты.

Зайю – ягуар, олицетворяющий Мексику.

Мейпл – лось, символизирующий Канаду.

"Астон Вилла" обыграла "Болонью" в матче первого тура Лиги Европы

Команда Унаи Эмери наконец-то одержала победу. Этого она все еще не может сделать в АПЛ, но на помощь пришел любимый турнир наставника бирмингемцев. Игра против "Болоньи" получилась непростой, однако хозяева выглядели сильнее и заработали три очка. Единственный гол на счету Макгинна, хотя Олли Уоткинс также имел шанс забить с пенальти, но не смог реализовать свой удар. Минимальная победа для "Виллы".

"Штутгарт" обыграл "Сельту" в Лиге Европы

Еще один интересный матч на европейской арене. Встречались представители Германии и Испании, и если вас интересует, справедлив ли результат, то да, вполне справедлив. "Швабы" были сильнее, инициативнее и быстрее. Со всех сторон немцы были лучше и удалось это все отразить и на табло. 2:1 в пользу хозяев, голы на счету Буанани и Эль-Ханнуса, а за "Сельту" забил Иглесиас уже в конце, что стало скорее голом престижа.

www.ua-football.com